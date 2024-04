Stop numero chiuso Medicina - Marti Lega ' ok comitato ristretto a testo base'

Tempo di lettura: < 1 minuto“Un passo avanti decisivo per l’eliminazione del numero chiuso a Medicina ”. Lo annuncia il professor Aurelio Tommasetti , consigliere regionale della Campania e responsabile del Dipartimento Università della Lega. Il Comitato ristretto della Commissione Istruzione al ... (anteprima24)

Il Comitato ristretto della Commissione Istruzione di Palazzo Madama ha fatto il primo passo per lo stop al numero chiuso di Medicina. Si dicono soddisfatti i membri e il presidente della Commissione Roberto Marti (Lega) per aver abbattuto “l’odioso numero chiuso” in vigore negli ultimi 25 anni. ... (quifinanza)