Stop impunità a chi devasta le scuole

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Bologna, 24 aprile 2024 – Due Istituti scolastici superiori, il tecnico Belluzzi e il liceo Fermiti dagli studenti a Bologna: vi sembra civiltà questa? No, questo è teppismo, è violenza pura, vandalismo gratuito. Spero davvero che gli studenti, meglio i delinquenti, che hanno messo in scena questo caos vengano puniti severamente. Certo, sarà solo una esigua minoranza di ragazzi che si comporta in questo modo, ma appunto per questo non deve essere difficile individuare i responsabili e punirli. Severamente, senza sconti. Stefano Bernardini Risponde Beppe Boni Non ci sono attenuanti per ciò che è successo ed è l'ora di cancellare una parola dal vocabolario:. Chi ha rubato suppellettili,to banchi, computer, porte, mobilio e altro non deve passarla liscia. Il dialogo si imbastisce con le persone civili, non ...