Stop al numero chiuso a Medicina - la svolta dopo 25 anni | parte al Senato l’iter per le nuove regole di accesso

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Unanimità sul testo base che prevede il superamento del. È un primo passo, quello compiuto oggi al, delper cambiare ledialla facoltà. La decisione è arrivata in seno al comitato ristretto della commissione Istruzione. «È stato un lavoro intenso che ha trovato la massima convergenza di tutte le forze politiche», esulta il leghista Roberto Marti, presidente della commissione. «L’odiosoche abbiamo conosciuto negli ultimi 25non ci sarà più. Un impegno che la Lega aveva preso in campagna elettorale. Un mandato chiaro che ha rappresentato uno stimolo anche nella decisione di assumere l’incarico di presiedere la commissione», prosegue il ...

(Adnkronos) – Si va verso lo stop al numero chiuso nelle facoltà di Medicina . “Esprimo molta soddisfazione per l’adozione, da parte del comitato ristretto, del testo base che verrà ora esaminato in commissione Istruzione al Senato . È stato un lavoro intenso che ha trovato la massima convergenza di ... (webmagazine24)

Il Primo via libera all’abolizione del numero programmato nelle facoltà di Medicina fa salire sulle barricate i sindacati dei medici. Convinti che sia una soluzione miope ai problemi del Servizio sanitario nazionale, compresa la carenza di personale. Mercoledì il comitato ristretto della ... (ilfattoquotidiano)

Lo ha deciso una commissione del Senato. L'iscrizione al primo semestre sarà libera, ma per accedere al secondo occorre superare tutti gli esami delle cosiddette discipline qualificanti. Altrimenti si dovrà cambiare corso (wired)

Primo stop al numero chiuso a Medicina: ok al testo base al Senato. I sindacati all’attacco: “Colpo di grazia alla formazione medica” - Il primo via libera all’abolizione del numero programmato nelle facoltà di Medicina fa salire sulle barricate ordine dei medici e sindacati. Convinti che sia una soluzione miope ai problemi del Serviz ...ilfattoquotidiano

Medicina, verso lo stop al numero chiuso. Protestano i camici bianchi - La decisione del Comitato ristretto della Commissione Istruzione di Palazzo Madama. L'Ordine dei medici: 'Nettamente contrari all'eliminazione del numero chiuso' (ANSA) ...ansa

Basta al numero chiuso a Medicina! - Un ossimoro tutto e solo italiano: mancano i medici negli ospedali e rimane il numero chiuso alla Facoltà di Medicina! Come dire… manca il pane e chiudono i forni: tragicamente assurdo! Ma come per la ...fai.informazione