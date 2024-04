Stop al numero chiuso a Medicina - al Senato adottato il testo base per le iscrizioni libere dal 2025

" stop al numero chiuso a Medicina . L'odioso sistema che abbiamo conosciuto negli ultimi 25 anni non ci sarà più!" Lo annuncia il presidente della Commissione istruzione del Senato , Roberto Marti (Lega). L'articolo Medicina , verso lo stop al numero chiuso. Al Senato via libera al testo base sembra ... (orizzontescuola)

Il Comitato ristretto della Commissione Istruzione di Palazzo Madama ha fatto il primo passo per lo stop al numero chiuso di Medicina . Si dicono soddisfatti i membri e il presidente della Commissione Roberto Marti (Lega) per aver abbattuto “l’odioso numero chiuso ” in vigore negli ultimi 25 anni. ... (quifinanza)

Filippo Anelli, presidente della Fnomceo: 'Senza numero chiuso migliaia di medici disoccupati' - Filippo Anelli, presidente della Fnomceo: 'Già 13mila medici sono senza posto fino al 2034. Una norma insensata' (ANSA) ...ansa

medicina, addio al numero chiuso: cosa cambia per chi si iscrive - La Commissione Istruzione del senato ha dato il via libera al testo base che riforma l'ingresso a medicina, Odontoiatria e Veterinaria ...ilgiornale

Quiz medicina, verso lo stop al numero chiuso: accesso al secondo semestre solo dopo aver superato gli esami richiesti - Ci sono novità in merito all’accesso ai corsi di laurea in medicina e Chirurgia. Come riporta La Repubblica, presto ci potrebbe essere l’inizio della fine del numero chiuso a medicina, così come lo ab ...tecnicadellascuola