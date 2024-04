Stop agli sprechi nelle mense | Ai poveri il cibo non consumato

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 24 aprile 2024) La Sondrio isola felice di inizio 2000, nella quale i senza fissa dimora praticamente erano inesistenti, non c’è più. Negli ultimi anni la presenza di un discreto numero di senzatetto nel capoluogo di provincia è un fenomeno consolidato e le amministrazioni sono chiamate a trovare politiche di sostegno per queste persone in grave difficoltà. Il fenomeno immigratorio ha contribuito ad aumentare il numero dei senza tetto e la pandemia non ha fatto altro che acuire la problematica. In inverno la situazione è più critica, tanto che sono stati diversi in un recente passato gli interventi in città per dare un riparo alle persone in difficoltà. A fronte di questo il gruppo consiliare Sondrio Democratica propone una mozione per far sì che i pasti caldi propostidelle scuole sondriesi non vengano buttati tra i rifiuti ma donati gratuitamente ...