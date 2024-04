(Di mercoledì 24 aprile 2024) Il reddito medio degliè di 23.650 euro. Ovvero poco meno di 2mila euro lordi al mese. I dati suglidei lavoratorie suida pensione e lavoro autonomo emergono dalle dichiarazioni Irpef e Iva presentate lo scorso anno (quindi per l’anno d’imposta 2022) e vengono rivelati dal Mef. I contribuentistati in totale 42 milioni, con un aumento dell’1,3% rispetto al 2021. Il reddito complessivo dichiarato è pari a 970,2 miliardi, ovvero 58 miliardi in più dell’anno precedente (+6,3%). Restano importanti differenze territoriali: si va dai 27.890 euro medi della Lombardia ai 17.160 della Calabria.i verideglida lavoro ...

“L’Italia cresce più della media europea”, è il refrain quasi quotidiano che arriva dal governo di Giorgia Meloni. Poi si pubblicano i dati certificati e si scopre che la realtà è anche un’altra: gli stipendi in Italia restano i più leggeri del Continente. Per non parlare poi dei rilievi della ... (thesocialpost)

Dagli Stipendi alle pensioni , dalla riforma dell’Irpef alla Quota 103, passando per il tagli o del cuneo fiscale. Le premesse per la manovra del prossimo autunno non sono delle migliori e tutte queste misure sono quantomeno a rischio . La Commissione europea, dopo le elezioni di giugno, avvierà la ... (lanotiziagiornale)

stipendi, quanto guadagnano davvero gli italiani e in quali città e regioni i redditi sono più alti - I dati del Mef rivelano il reddito medio degli italiani e gli stipendi da lavoro dipendente: ecco le città e le regioni più e meno ricche. Il reddito medio degli italiani è di 23.650 euro. Ovvero poco ...lanotiziagiornale

stipendi aumentati di 240 euro ai 3mila lavoratori della distribuzione: accordo chiuso - Accordo raggiunto e sciopero revocato. I tre mila lavoratori umbri della Distribuzione moderna organizzata vedranno l’aumento di stipendio di 240 euro. «Finalmente – commentano i sindacati – anche le ...umbria24

Scuola, l'identikit del docente italiano: anziano e tra i meno pagati d'Europa - Fare il professore è un mestiere per cui ci vuole vocazione, soprattutto in Italia. Perché a livello economico le soddisfazioni non sono pari a quelle che si avrebbero in altri paesi d'Europa o del mo ...tgcom24.mediaset