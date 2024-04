(Di mercoledì 24 aprile 2024) (Adnkronos) –è un progetto che è cresciuto con PS5: annunciato per la prima volta nel 2019, ancora prima che l'ultima console Sony fosse lanciata, ha rappresentato da subito una sfida enorme per il suo ideatore Hyung Tae Kim. Shift Up, la compagnia coreana dietro al gioco, prometteva untripla A su L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

In questi minuti sono state pubblicate le recensioni di Stellar Blade , grazie alle qual i sono finiti in rete non poche informazioni riguardanti il nuovo gioco per PS5. Tra queste troviamo anche la longevità , con pochi fan curiosi di scoprire quanto dura la compagna del titolo e qual è la longevità ... (game-experience)

Shift Up ha inserito per errore un graffito contenente un insulto razzista all’interno di Stellar Blade , precisando immediatamente che verrà rimosso attraverso il rilascio della patch in arrivo entro il lancio del gioco su PS5. Come notato prontamente da IGN.com, la versione attuale del titolo ... (game-experience)

(Adnkronos) – Stellar Blade è un progetto che è cresciuto con PS5: annunciato per la prima volta nel 2019, ancora prima che l'ultima console Sony fosse lanciata, ha rappresentato da subito una sfida enorme per il suo ideatore Hyung Tae Kim. Shift Up, la compagnia coreana dietro al gioco, prometteva ... (periodicodaily)

stellar blade: la patch del day one porta il New Game Plus e rimuove la scritta razzista - stellar blade ha già ricevuto la patch del day one, che tra le altre cose aggiunge la modalità New Game Plus e rimuove la scritta razzista.multiplayer

stellar blade: Risoluzione, Prestazioni o Bilanciata, quale modalità grafica scegliere - Eccovi tutti i dettagli sulle modalità grafiche di stellar blade, con le differenze tra risoluzione, framerate e dettagli visivi ...everyeye

stellar blade, un debutto folgorante su PS5 - Combattimenti intensi e look audaci sono solo la superficie di un gioco sudcoreano sorprendente, che sfida con stile le convenzioni dei titoli d'azione moderni ...adnkronos