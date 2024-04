Stellar Blade - qual è la longevità del gioco? Ecco la durata della missione principale e del 100%

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di mercoledì 24 aprile 2024) In questi minuti sono state pubblicate le recensioni di, grazie allei sono finiti in rete non poche informazioni riguardanti il nuovoper PS5. Tra queste troviamo anche la, con pochi fan curiosi di scoprire quanto dura la compagna del titolo eè ladel progetto, sia per il completamentocampagna che per l’ottenimento del. Ma quindi quanto dura la nuova opera di Shift Up? Stando alle informazioni emerse in rete nel corso di questo pomeriggio, l’action game con protagonista Eve richiede circa 25 ore per portare a termine esclusivamente la campagna, evitando di conseguenza di completare le missioni secondarie offerte dal titolo. Invece puntando al ...