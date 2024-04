Stellar Blade include per errore un insulto razzista - Shift Up lo rimuoverà con una patch

In questi minuti sono state pubblicate le recensioni di Stellar Blade, grazie alle quali sono finiti in rete non poche informazioni riguardanti il nuovo gioco per PS5. Tra queste troviamo anche la longevità, con pochi fan curiosi di scoprire quanto dura la compagna del titolo e qual è la longevità ... (game-experience)

Digital Foundry non ha perso tempo ed ha pubblicato prontamente il video di analisi di Stellar Blade, analizzando con grande meticolosità il comparto tecnico del nuovo gioco per PS5 e rivelando tutte le informazioni sul comparto tecnico ed in particolar modo sulle tre modalità grafiche. La ... (game-experience)