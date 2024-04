Stellantis - ultima fermata | Milano

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 24 aprile 2024) È il nome chepensava per il suo nuovo modello nato in Polonia. Poi... Poi il cambio repentino di nome e definitiva mutazione di un produttore di auto. C’era una volta (e purtroppo c’è ancora) il Parmesan, falso Parmigiano Reggiano in vendita in tutto il mondo, dagli Usa all’Australia con le sue numerose declinazioni: parmesao, parmesano o regianito. C’erano una volta (e purtroppo ci sono ancora) il cambozola (gorgonzola al sapor di crauti), l’asiago del Wisconsin, la robiola di Roccaverano made in Canada, il Chianti doc dell’Argentina, il salame calabrese prodotto in Canada e persino il tradizionale aceto balsamico di Modena venduto in Florida con il marchio White Balsamic Blush Vinegar, cioè autentico «aceto balsamico bianco al lampone rosato». Tutta roba che sta agli autentici prodotti italiani più o meno come la bigiotteria di una bancarella ai gioielli ...