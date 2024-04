Stellantis - Mirafiori chiusa fino a giugno

(Di mercoledì 24 aprile 2024) La direzione aziendale della Carrozzeria ha comunicato ai sindacati che l’attività produttiva sarà sospesa per tutto il mese di maggio

(Adnkronos) – Il Gruppo Stellantis ferma la profusione della Fiat 500e nel sito produttivo di Mirafiori . La produzione della piccola auto elettrica resterà bloccata almeno fino a settembre, nello stabilimento di Mirafiori non verranno prodotte altre auto. Le auto elettriche faticano a decollare e ... (periodicodaily)

Milano, 24 aprile 2024 – È stata diffusa la notizia della sospensione dal 22 aprile al 6 maggio della produzione dello stabilimento di Mirafiori da parte di Stellantis . Nel comprensorio industriale torinese lavorano duemila dipendenti, ora in cassa integrazione a causa di questo stop. Ha però ... (ilgiornaleditalia)

stellantis senza ordini, stop a mirafiori: "È di fatto già chiusa, riapre ogni tanto" - mirafiori chiude Macché è già chiusa da tempo, il fatto è che riapre ogni tanto». Ai cancelli della fabbrica qualche operaio prova a sdrammatizzare con l’ironia il ritorno (massiccio) agli ...today

mirafiori si ferma, non verrà prodotta neanche un auto per tutto maggio - La Fiom Cgil: "Questa fermata di un intero mese è l’ennesimo schiaffone dato alle lavoratrici, ai lavoratori e alla città di Torino in generale" ...rainews

stellantis ferma i motori della 500. mirafiori chiude fino a settembre - stellantis ferma la produzione della 500 elettrica nello stabilimento di mirafiori. La realizzazione della piccola auto elettrica resterà bloccata almeno fino a settembre, nella storica fabbrica Fiat ...lospiffero