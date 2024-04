Stefano De Martino e Marcello Sacchetta - il retroscena sulla loro amicizia | il ballerino parla di Elena D’Amario

Notizia improvvisa e triste per i fan di Stefano De Martino e di quest’altra persona che con lui ha condiviso tanti bei momenti insieme. Infatti, si sarebbe rotto il rapporto stando a quanto rivelato nelle scorse ore da colui che ormai non riesce più ad avere contatti con il conduttore Rai. ... (caffeinamagazine)

''Con stefano De martino c'era un rapporto fraterno, ora non mi risponde più al telefono'': la rivelazione di Marcello Sacchetta - ''Con stefano De martino c'era un rapporto fraterno, ora non mi risponde più al telefono'': la rivelazione di Marcello Sacchetta ...gossip

Marcello Sacchetta, maretta in corso con stefano De martino: "Non mi risponde". Cosa succede - Il ballerino ha rivelato in che rapporti è oggi con quello che un tempo era un suo grande amico, al quale ora non risparmia nemmeno una bella stoccata.libero

È finita l’amicizia tra Marcello Sacchetta e stefano De martino - È finita l’amicizia tra Marcello Sacchetta e stefano De martino Ecco come risponde il coreografa a chi lo domanda ...ilvicolodellenews