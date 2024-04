Steam - le politiche sul rimborso modificano i termini relativi al tempo di gioco

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di mercoledì 24 aprile 2024) I rimborsi susono una delle garanzie a sostegno degli utenti più importanti e interessanti della piattaforma. La regola, fino a oggi, voleva che si potessero accumulare fino a un massimo di due ore per poter chiedere un, mentre superando tale limite se ne perdeva il diritto. Andando nei dettagli, le due ore divenivano conteggiate dal momento del lancio vero e proprio del titolo. Nel caso di giochi con un periodo di accesso anticipato, ad esempio, era possibile giocare indefinitamente prima della data di uscita senza che il contatore delle due ore per ilprendesse il via. Una modifica arrivata recentemente aie condizioni diagisce proprio su questo aspetto che, come era prevedibile, è stato sfruttato da alcuni furbetti. La nuova politica ...