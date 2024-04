Stasera in tv il primo film sceneggiato da Paola Cortellesi - protagonista insieme a Raoul Bova di Scusate se esisto! di Riccardo Milani Ecco perché il film da non perdere

Leggi tutta la notizia su amica

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Essere donna e ottenere il rispetto professionale: due strade che a volte non si incrociano mai. Lo racconta bene – con garbo, ironia e battute puntute –se!. Ildicon, in ondain tv alle 21.30 su Rai 1 alle 21.30. Il(scelto per rimpiazzare l’ultima puntata dello show di Chiara Francini, chiuso in anticipo a causa dei bassi ascolti), è ispirato dal progetto dell’architetta italiana Guendalina Salimei per la riqualificazione del Corviale (complesso residenziale situato nella periferia ...