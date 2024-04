Squash esistenziale

Leggi tutta la notizia su internazionale

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Giocare aper superare il vuoto profondo che la morte di una madre lascia nella vita di una famiglia. Gopi e le sue sorelle cominciano a fare sport perché possano appassionarsi a qualcosa a cui possano tornare per tutta la vita, come un luogo sicuro. Racchetta, muto, T, campo, avversario. Certo, la pratica sportiva dà disciplina, esercita il corpo, ma soprattutto occupa la mente e riempie l’assenza. I sentimenti delle tre sorelle seguono nel testo il suono che fa la palla colpita da un tiro deciso: è “basso e fulmineo, come uno sparo, seguito da un’eco ravvicinata”; il silenzio che alimenta la balbuzie di Ged, compagno di allenamento di Gopi; il legame viscerale con il gujarati, la lingua materna, in tutti i sensi. Nel suo esordio, Maroo usa le descrizioni fisiche – dei muscoli, delle espressioni – per veicolare uno stato emotivo più profondo e complesso. Ciò ...