Squadracce tentano di impedire di discutere in università | lo sfogo di Lollobrigida

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 24 aprile 2024) "Voglio esprimere solidarietà alle forze dell'ordine perché in questi giorni vanno difesi i diritti previsti nella nostra preziosa Costituzione". Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura Francesco, a margine della Conferenza degli Addetti scientifici e spaziali e degli esperti agricoli, in corso di svolgimento a Torino, sugli scontri tra uomini in divisa e studenti. "Quando si aggrediscono poliziotti, carabinieri, cittadini, quando si tenta diun convegno che si svolge all', ecco quello è un atteggiamento che la Costituzione condanna nei suoi principi", ha spiegato. "Credo che i Padri costituenti intendessero questo come opposizione ferma a quello che aveva rappresentato il fascismo prima e che oggi rappresentano leorganizzate chedi utilizzare gli ...