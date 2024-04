Squadra al lavoro Biglietti in vendita per il Liberati

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Carrera e i suoi uomini si preparano alla finalissima di sabato al(avvio alle 14) che potrà dire se l’Ascoli sarà ancora in grado di poter sperare o meno nella salvezza. Nel ritiro deciso dal patron Massimo Pulcinelli dopo il pareggio interno col Modena (0-0) è proseguita la preparazione dei bianconeri in vista del delicato scontro con la Ternana dell’ex Breda. Il tecnico del Picchio nei giorni che dividono dal duello cruciale dovrà in primis cercare di ricaricare le batterie del gruppo soprattutto sotto il profilo della tenuta atletica che, dopo l’esonero di Castori e l’avvicendamento in panchina, hanno visto un inspiegabile crollo negli ultimi incontri disputati. Sul campo infatti con il nuovo timoniere sono letteralmente spariti corsa, aggressione, pressing alto. Tutti ingredienti che invece aveva permesso alladi risollevarsi ...

Ascoli Calcio, squadra partita per il ritiro in vista della delicata sfida salvezza con la Ternana - Dopo un giorno di riposo l'Ascoli è partito questa mattina in pullman per il ritiro in terra umbra ordinato dal patron Massimo Pulcinelli in vista della delicata sfida salvezza con la Ternana in ...picenotime

Ascoli Calcio, Pulcinelli: “Abbiamo bisogno solo dei tifosi veri. squadra in ritiro per lavorare in modo sereno” - Ascoli Calcio, Pulcinelli: “Abbiamo bisogno solo dei tifosi veri. squadra in ritiro per lavorare in modo sereno” - picenotime.it - IT ...picenotime

QS - A Terni tifosi solo con la tessera. Neri: "L’Ascoli così è penalizzato" - "A Terni tifosi solo con la tessera. Neri: 'L’Ascoli così è penalizzato'", titola il Quotidiano Sportivo. Diventa un caso la scelta di limitare la trasferta. Ma intanto c’è da pensare al match ...tuttob