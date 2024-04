Sputi contro l’auto della moglie di Lautaro Martinez | il racconto della donna in un video

Alessandro Maja ha depositato in Cassazione il ricorso contro la condanna all'ergastolo confermata in appello lo scorso febbraio per il duplice omicidio noto come la strage di Samarate. Nella notte tra il 3 e il 4 maggio 2022 il geometra 60enne Uccise la moglie Stefania Pivetta e la figlia... (today)