Spotify presenta i nuovi talenti di ‘Radar Italia’ con un live esclusivo

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Gli artisti selezionati sono Tony Boy, okgiorgio, Coca Puma, STE, Sally Cruz e centomilacarie. Arriva in Italia la quarta edizione di Radar, il programma globale dinato per supportare iemergenti. Gli artisti selezionati per questa edizione sono: Tony Boy, okgiorgio, Coca Puma, STE, Sally Cruz e centomilacarie. Questi sei artisti sono i