Sport in tv oggi mercoledì 24 aprile | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Sarà una giornata ricca di, e ce ne sarà tanto da seguire in tv ed in24: inil tennis con il torneo combined di Madrid, il volley femminile con la finale di Serie A1, il ciclismo con il Giro di Turchia ed il Giro di Romandia, il curling con i Mondiali di doppio misto, e molto altro. Si gioca Conegliano-Scandicci, gara-3 della Finale Scudetto di volley femminile: prosegue l’atto conclusivo che assegna il tricolore, la terza sfida andrà in scena al PalaVerde di Treviso. La formazione toscana ha espugnato la tana delle Pantere in gara-1, ma la corazzata veneta si è prontamente riscattata sabato sera in trasferta. La serie è così in perfetta parità (1-1) al termine di due tie-break roventi: chi vincerà farà uno scatto importante verso il ...

