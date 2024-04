Speranza - le recensioni al libro sono un boomerang E Amazon le censura | cosa scrivono i lettori

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Roberto, fresco di archiviazione nel processo per la gestione del Covid e della campagna vaccinale, continua il suo tuor in Italia per promuovere il suo“Perché guariremo. Dai giorni più duri a una nuova idea di salute”, edito da Solferino. Sì, per chi non lo ricordasse è ilche inizialmente doveva essere pubblicato da Feltrinelli in piena pandemia, e che l’editore si guardò bene da far arrivare il libreria, ritirandolo dal mercato ancor prima che uscisse. In quei giorni in rete ci fu una sorta di guerra per accaparrarsi qualche copia, perché ilgià nel suo titolo sapeva di assurdo. Ma laancor più divertente è che poilo stessoha pubblicato all’inizio del 2024, con un altro editore, aggiungendo alcune pagine alla ...