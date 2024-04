Spedizione punitiva Il personal trainer dell’affaire Totti-Blasi pestato da sei uomini

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Il pestaggio che somiglia sinistramente a una. Il raid mirato, in sei contro uno, come a voler dare una lezione alla vittima designata. E un movente ancora avvolto nel mistero, anche perché il diretto interessato, a cui non è stato rubato nulla, non avrebbe ancora fornito dettagli utili alle indagini. Il bersaglio del misterioso blitz andato in scena nella notte tra domenica e lunedì nella zona nord-ovest di Milano è Cristiano Iovino,di volti noti finito al centro. Il 37enne romano è stato aggredito mentre stava rincasando, in zona Portello: in sei, secondo lo scarno racconto del tatuatissimo preparatore atletico, sono scesi da un mini van, l’hanno accerchiato e colpito a mani nude. Iovino è stato ...