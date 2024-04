Speak ‘n drink - a Casnigo l’aperitivo è in lingua inglese

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 24 aprile 2024). Dopo il successo dello scorso anno tornano da mercoledì 24 aprile agli aperitivi “‘n” organizzati dal Gruppo Ideado negli spazi del Circolo Fratellanza di via Trento. “Sono occasioni – spiegano gli organizzatori – in cui parlare, in un’atmosfera informale, dove poter migliorare il propriodivertendosi. È un evento sociale, per fare pratica insenza paura di sbagliare, unendo socializzazione e convivialità”. La conversazione sarà organizzata tenendo conto di livelli diversi e guidata daer madre”. L’appuntamento inaugurale è come detto per mercoledì 24 aprile dalle 19 alle 20.30. Seguiranno ulteriori aperitivi l’8 e il 22 maggio ed i 5 giugno. Ingresso 10 euro comprensivo ...