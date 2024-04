Spagna - la lettera pubblica di Pedro Sanchez dopo la nuova inchiesta sulla moglie

Terremoto in spagna, il premier Pedro Sanchez valuta le dimissioni. La moglie Begona Gomez indagata per corruzione - L’annuncio sui social del capo del governo: “Lunedì saprete la mia decisione. Ora devo fermarmi e riflettere”. Il tribunale di Madrid ha aperto un procedimento per verificare i rapporti della donna co ...msn

Sanchez valuta le dimissioni per l'inchiesta sulla moglie. Decide lunedì - l premier spagnolo Pedro Sanchez ha deciso di cancellare l'agenda ufficiale e ha annunciato di volersi prendere "un periodo per riflettere" se "vale la pena" restare a capo del governo dopo la ...huffingtonpost

La moglie è indagata, Pedro Sanchez valuta le dimissioni - Il premier spagnolo ha annullato la sua agenda pubblica per alcuni giorni e il 29 aprile comunicherà la sua decisione ...agi