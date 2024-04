Spagna - il premier Sanchez valuta dimissioni per un’inchiesta preliminare sulla moglie

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Una bufera giudiziaria rischia di abbattersi sul governo spagnolo. IlPedroha annunciato di volersi prendere un “periodo per riflettere” se “vale la pena” restare alla guida del Paese dopo la denuncia nei confronti della, Begogna Gomez, da parte di un sindacato di destra e l’apertura dida parte della magistratura con le accuse di corruzione e traffico di influenze. Il capo del governo dellaha annunciato la sua decisione con una lunga lettera ai cittadini, pubblicata sul suo account X. La decisione, ha spiegato, verrà presa lunedì farà sapere se si dimetterà o meno: “Devo fermarmi e riflettere – scrive nel testo pubblicato sui social – Vale la pena tutto questo? Non lo so”. Il primo ministro socialista, ...

