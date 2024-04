Sostenibilità - il 15-16 maggio a Roma il Forum Compraverde

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di mercoledì 24 aprile 2024) La manifestazione di riferimento in Italia e in Europa per le politiche, i progetti, i beni e i servizi di Green Procurement, pubblico e privato Acquistare europeo, acquistare sostenibile: questo è il tema che caratterizza, la nuova edizione delBuygreen, la manifestazione di riferimento in Italia e in Europa per le politiche, i