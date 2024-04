Sorpresa | c’è la neve sul Vesuvio | colpa del freddo di fine aprile Il meteorologo | da domenica più caldo

Un weekend che sembra un fine settimana di luglio. Ci attende una Domenica all’insegna del bel tempo, ma soprattutto del caldo , visto che si registreranno temperature quasi da primato per il mese di aprile. Nonostante ciò, questo anomalo quadro climatico pare destinato a non durare. Sull’Italia è ... (thesocialpost)

Milano – Cielo azzurro e temperature gradevoli? Non per molto. Anche in Lombardia nel week-end (quello della Domenica delle Palme) di sole se ne vedrà poco. Colpa di un nuovo Ciclone in arrivo, con un tempo instabile che dominerà anche la prossima settimana di Pasqua. Un quadro delineato anche dal ... (ilgiorno)