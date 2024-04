Soffoca la figlia di tre mesi ricoverata in ospedale - il papà di Emanuela condannato a 29 anni | Ha la sindrome di Munchausen

Un uomo di 50 anni , la moglie di 36 e il figlio 17enne sono stati arrestati a San Giov anni Teatino, in provincia di Chieti , dopo che i carabinieri hanno trovato nella loro abitazione tre panetti di hashish e alcuni armi . In casa c’era anche una bambina di 9 anni , affidata ai servizi sociali, che ... (open.online)

Ha soffocato e ucciso la figlia di soli tre mesi , mentre si trovava in ospedale. Un gesto terribile per il quale Giuseppe Difonzo, 36 anni di Altamura, è stato giudicato colpevole e condannato a 29 anni di carcere . Il drammatico episodio era avvenuto all’ospedale pediatrico “Giov anni XXIII” di ... (thesocialpost)

Re Carlo conferisce a Kate Middleton un’onorificenza che mai assegnata prima ai Reali: “È come una figlia” - La principessa del Galles è diventata Royal Companion of the Order of the Companions of Honour, un prestigioso titolo che per la prima volta viene assegnato ...fanpage

''Pensavo che per i miei genitori avere un figlio gay potesse essere un dispiacere'': Enzo Miccio parla del coming out e racconta com’è andata - “Ciò che pensavo allora era che il disagio che stavo vivendo potesse essere per loro un problema o un peso. Pensavo che per i miei genitori avere un figlio gay potesse essere un dispiacere. Ma per ...gossip

Mamma fa tatuare i suoi tre bambini, il più piccolo a soli 5 anni. Condannata dopo la denuncia dei genitori dei compagni di classe - Ad accorgersene sono stati i genitori dei compagni di classe: quei tre fratellini avevano il corpo ricoperto di tatuaggi, nonostante fossero dei bambini, il più piccolo di soli 5 ...ilmattino