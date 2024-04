Soddisfazione per la quarta vittoria consecutiva della Fezzanese conquistata a spese del Derthona Rolla | Partita difficile - complimenti ai ragazzi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Lacala il settebello e il poker. La compagine del presidente Arnaldo Stradini espugnando per 1-0 ilcampo delinfila lae il settimo risultato utile nella 36ª giornata del girone A di serie D. Risultati importanti che consolidano i fezzanoti al 10° posto e gli consentono di migliorare il record di punti conquistati in serie D salito a ben 51. Soddisfatto il mister Cristiano: "e molto combattuta nella quale ilnell’arco dei 90 minuti avrebbe meritato di più.aiper il grande impegno e la compattezza, qualità che in questo momento sta facendo la differenza. Se qualcuno ...