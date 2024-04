SOCIAL – Milan - Theo Hernandez non si arrende | esalta la Curva Sud Il post

(Di mercoledì 24 aprile 2024)non intendersi dopo le recenti delusioni in Europa League e nel derby. Il terzinolaSud Sarà difficile metabolizzare quanto accaduto nelle ultime settimane. In casala delusione per l’eliminazione in Europa League e per l’ennesimo derby perso contro l’Inter è ancora tanta. Ma bisogna guardare avanti e concludere bene il finale di stagione con le ultime cinque partite di campionato. In primis la squadra deve liberarsi di tutte queste scorie negative e riprendere a marciare. Uno degli elementi chiave della rosa di Stefano Pioli, ovvero, ha voluto mandare un messaggio di sostegno e amore all’indirizzo dellaSud del ...

theo Hernandez milan, nuovo messaggio d’amore sui social: l’indizio sul futuro del francese – FOTO - theo Hernandez milan, nuovo messaggio d’amore sui social: l’indizio sul futuro del francese. Il gesto del calciatore rossonero theo Hernandez non si arrende dopo l’ennesimo derby perso dal milan e la ...milannews24

milan, ancora guai: Pioli è in emergenza - Per il milan anche la prossima sfida contro la Juventus di domenica prossima sarà un vero e proprio caos per via di alcune assenze.milanlive

Juventus-milan: dove vederla in tv e streaming, orario e probabili formazioni - La Juventus ha staccato il pass per la finale di Coppa Italia dove sfiderà la vincente di Atalanta-Fiorentina. Nonostante la sconfitta per 2-1 contro la Lazio, il risultato ...ilmessaggero