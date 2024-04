Smith - niente operazione Ma salta due partite

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Piove ma non grandina. Fa freddo ma (forse…) non nevica. Il problema alla spalla sinistra di Jamarsembra serio, ma non così grave da fargli finire anzitempo la stagione. Ieri il giocatore è stato sottoposto agli esami strumentali di rito presso la clinica ‘Salus Hospital’ della nostra città e la risonanza magnetica - assieme alla successiva visita dal dottor Rodolfo Rocchi - hanno evidenziato una sublussazione della spalla sinistra. "Il giocatore - si legge nel comunicato - ha già iniziato il percorso di terapie e riabilitazione e verrà rivalutato tra circa due settimane". L’infortunio non sembra aver compromesso in maniera sostanziale i legamenti e la cuffia dei rotatori dell’esterno biancorosso che quindi, almeno in questa fase, non dovrà sottoporsi a interventi chirurgici. Il fuoriclasse americano salterà quindi certamente la sfida con Napoli e molto ...