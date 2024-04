Sinner esce allo scoperto sulla rincorsa al numero 1 | “Mentirei se dicessi che non guardo la classifica”

Sono molteplici le possibilità che ha Jannik Sinner di superare Nole Djokovic in testa alla classifica mondiale entro il prossimo 19 maggio con la conclusione degli Internazionali d'Italia: quanti punti gli servono per il sorpasso (ilgiornale)

Jannik Sinner fa le prove da numero uno. A Madrid , vista l’assenza di Novak Djokovic, l’azzurro è prima testa di serie e guida il seeding in un torneo che lo scorso anno ha saltato. Non sarà la capitale spagnola il teatro del sorpasso al serbo, ma se Jannik dovesse arrivare in fondo anche stavolta ... (sportface)

sinner esce allo scoperto sulla corsa al numero 1: “Mentirei se dicessi che non guardo la classifica” - Jannik sinner a breve può diventare il numero uno del mondo scavalcando Djokovic nella classifica ATP, il tennista azzurro ne ha parlato alla vigilia ...fanpage

Atp Madrid, un torneo diverso dagli altri: perché “l’allenamento” di Jannik sinner può trasformarsi in un’occasione d’oro - “Sarà un torneo di totale preparazione per Roma e Parigi, lavoreremo molto in palestra. Mi andrebbe bene vincere un paio di turni, ma non avrò l’ambizione per andare a vincere quel torneo”. Queste son ...ilfattoquotidiano

Alcaraz ammette: “Sto provando a non lasciare il n.1 del ranking a sinner” - A pochi giorni dall'esordio, previsto per venerdì 26 aprile, nel torneo ATP Masters 1000 di Madrid, lo spagnolo Carlos Alcaraz ha parlato in conferenza ...oasport