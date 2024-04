 Sinner - a Madrid cercherò di lavorare tanto in palestra

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 24 aprile 2024) AGI - "Adidal punto di vista fisico, in. So che forse avrò qualche difficoltà in più, ma sono molto contento di essere qui". Jannik Sinner racconta con realismo le sue aspettative ad ATP Media in vista del suo esordio al MutuaOpen. "Sto cercando di capire meglio il mio gioco sulla terra battuta. Qui si gioca in altitudine, e le condizioni sono diverse dagli altri tornei. La palla viaggia più alta, è più veloce. In passato qui ho fatto più fatica a esprimere il mio livello di tennis" ha sottolineato il numero 2 del mondo, cosi' come riportato da SuperTennis. Alla Caja Magica giocherà il suo secondo torneo stagionale sulla terra battuta, dopo la semifinale di Monte-Carlo persa contro il futuro vincitore Stefanos Tsitsipas. Su questa ...