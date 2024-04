Sindacato da pensionare

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Una rappresentanza sempre meno incisiva, le tentazioni politiche, il mancato ricambio generazionale. Alla vigilia del 1° maggio, le organizzazioni dei lavoratori vivono la loro crisi più grave. «Da parte del movimento sindacale c’è stata scarsa sensibilità intorno ai processi d’innovazione, di fronte alle ristrutturazioni e alle nuove tecnologie». Lucido e profetico al tempo stesso. Era il 1984 quando Luciano Lama - per 16 anni segretario generale della Cgil, il più longevo dei sindacalisti «rossi» - «dettava» queste sue considerazioni in un’intervista sul Partito comunista italiano. Il 1984 è lo stesso anno della scomparsa di Enrico Berlinguer che oggi Elly Schlein ha «resuscitato» nell’effige sulla tessera del Pd, come se la storia recente avesse fatto retromarcia. Lama aveva aperto la stagione dei «sacrifici» che sarebbe diventata con Carlo Azeglio Ciampi quella della concertazione ...

