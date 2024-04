Sindacati militari e l’Apertura contrattazione per le Forze dell’Ordine

Leggi tutta la notizia su forzearmatenews

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Anche se c’è veramente da preoccuparsi circa la assordante mancanza del Decreto che deve disciplinare distacchi e permessi sindacali, presupposti inderogabili per poter tutelare i diritti dei Cittadini in Divisa a ogni livello, domani 24 aprile sarà comunque un momento storico per tutti i Lavoratori con le Stellette. Alla vigilia degli incontri previsti con il Governo per lasull’ormai quasi scaduto contratto triennale 2022/2024, sappiamo benissimo che al centro dovranno esserci risorse adeguate per essere in grado di far recuperare il potere di acquisto dei salari deie delle loro Famiglie. “Al di là dei necessari aumenti stipendiali, servono stanziamenti adeguati per superare il gap deficitario degli organici che sarà impattato anche dalla fuoriuscita importante nel prossimo biennio dei...