Sindacati in corto circuito | gli autisti scioperano contro chi non usa i mezzi

Autisti in sciopero contro chi non usa i mezzi - Venerdì sciopero dei mezzi pubblici, non è una novità, gli italiani ci sono abituati, molti ormai neppure se ne accorgono, o meglio se ne accorge solo chi ha la necessità di usarli ...ilgiornale

Sciopero dei mezzi confermato: quando saranno a rischio metro, tram e bus - Nuovo sciopero del trasporto pubblico locale a livello nazionale che interesserà anche Milano. Venerdì 26 aprile saranno a rischio metro, bus e tram. I lavoratori Atm hanno aderito all' agitazione ind ...milanotoday

Sciopero dei mezzi a Roma: venerdì 26 aprile autobus fermi per quattro ore - Si annuncia un venerdì nero per chi si sposta in autobus a Roma. Il 26 aprile per quattro ore si fermano i mezzi dell’intera rete Atac, di Roma Tpl e di ATI Autoservizi Troiani/Sap, sia nel territorio ...informazione