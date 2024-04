Siete ridicoli Nessun perdono per Anita e Alessio - l’ultimo video manda in bestia i fan di Beatrice

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 24 aprile 2024)Olivieri eFalsone sono una delle coppie uscite dall’ultima edizione del Grande Fratello. C’erano moltissimi pareri contrastanti in merito a questa coppia che, nata sotto i riflettori, ha fatto molto discutere per i dubbi sollevati a causa della precedente relazione diOlivieri con Edoardo Sanson, il suo storico ex fidanzato che nella casa più spiata d’Italia era entrato per farle una sorpresa. I due sembrano essere più felici e affiatati che mai e, sui social, condividono spesso storie insieme. L’ex giffina romana, che negli ultimi giorni ha spiegato di aver chiuso il rapporto di amicizia con Giuseppe Garibaldi, risponde spesso su Instagram alle domande dei suoi follower e ha parlato del suo rapporto con l’imprenditore milanese spiegando il motivo per cui si è innamorata di lui. Leggi anche: “Ora devo ...