Sicurezza antieffrazione

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Le finestre possono davvero essere il principale punto di debolezza di una casa quando si parla di . È quindi indispensabile capire come trasformarle invece in punti di forza. Una finestrarichiede diversi minuti e molto rumore per essere scassinata, e questo potrebbe portare i ladri a desistere dal compiere la loro azione di furto per paura di essere scoperti. Uno degli elementi più importanti di una finestra sicura è il materiale con cui viene costruito il telaio e in questo caso, l’alluminio rappresenta la scelta più efficiente. Trattandosi di un materiale duttile e leggero ma, al contempo, dotato di una resistenza meccanica davvero elevata, questo materiale consente di realizzare finestre leggere, anche se di grandi dimensioni, ma molto compatte e presenta moltissimi altri vantaggi in termini di durata. Importante è anche la scelta del vetro della ...