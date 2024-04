Siamo tutti ’deficienti’ I lavoratori si ribellano | I nostri cari morti due volte

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 24 aprile 2024) A poco sono servite le scuse dell’imprenditore Alberto Franchi dopo l’infelice frase "qua si fanno male perché sono deficienti", catturata fuorionda dalla trasmissione Report di Rai 3. Ieri è stata la giornata dell’indignazione e della rabbia. In mattinata cinquecento tra cavatori edel marmo, si sono dati appuntamento in Comune per gridare "stop alla logica del profitto, la sicurezza e ial primo posto". Presente anche la sindaca Serena Arrighi, che ha voluto esprimere la vicinanza dell’amministrazione. Oggi giornata di sciopero con un corteo che alle 9 muoverà dal laboratorio di Franchi a Nazzano. Nel pubblico anche Sceila ed Elisabetta, le sorelle di Riccardo Troian, morto a 17 anni nel 1985 anni mentre movimentava un blocco in una segheria. Una protesta organizzata da Fenealuil, Filca Cisl e Fillea Cgil che ha visto ...