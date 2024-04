Siamo tutti abilitati Basta morti in campo Va diffusa la cultura del defibrillatore

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 24 aprile 2024) "Il nostro slogan deve diventare "": dobbiamo compiere al più presto questo passaggiole, diversamente ci troveremo di nuovo di fronte a situazioni come quella di Campi Bisenzio": dopo la morte del giovane calciatore avvenuta solo pochi giorni fa su unda calcio in Toscana è Mirco Jurinovich, presidente di 60milavitedasalvare, associazione che ha lavorato per oltre un decennio per far crescere ladelautomatico e contrastare il fenomeno della morte cardiaca Improvvisa, a tornare sull’argomento per pigiare di nuovo l’acceleratore sulla necessità di diffondere non solo la collocazione massiva nei contesti urbani, ma anche l’uso senza timori del Dae. Va ricordato che l’associazione "60milavite da salvare", ...