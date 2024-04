Si salvano Del Duca Grama e Classe Cotignola - colpaccio col Verucchio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 24 aprile 2024) La penultima giornata di regular season del campionato di Promozione ha definito meglio le posizioni per playoff e playout, decretando anche qualche verdetto. Nel girone D, ilha sudato a Mercato Saraceno contro la Due Emme, ma, alla fine, ha portato a casa il punto che le serviva per conquistare la matematica certezza della salvezza (in vantaggio nella classifica avulsa in caso di arrivo in parità a quota 44 con Forlimpopoli,e Civitella). L’undici di mister Folli ha infatti pareggiato 3-3, recuperando il doppio svantaggio iniziale grazie alle reti di Ferrani e Rocchi. Un’autorete a 9’ dalla fine ha permesso ai biancorossi di evitare il ko, visto che, nel frattempo, la formazione di casa, peraltro già retrocessa, era tornata in vantaggio. In vetta, il Faenza si è meritato l’accesso alla semifinale playoff, sconfiggendo 3-2 in casa ...