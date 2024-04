Si ribalta con l’escavatore Muore operaio valtellinese

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Lavorava nello spazio strettissimo di una mulattiera chiusa tra due terrapieni, in via Santa Laura, frazione Torrigia a Laglio. Carlo Lenatti, 38 anni di Montagna in Valtellina, è morto qui, ieri mattina alle 10, dopo essersito conche stava manovrando. L’infortunio è avvenuto davanti a un altro, che subito ha chiamato i soccorsi, ma le condizioni in cui l’uomo si era ridotto, non lasciavano spazio a nessuna speranza di poterlo salvare. Lenatti, titolare di una ditta individuale, stava svolgendo lavori scavo e sbancamento per realizzare la pavimentazione di un sentiero stretto e sterrato. Era alla guida di un escavatore di piccole dimensioni, preso a noleggio e di nuovissima produzione, in condizioni ottimali dal punto di vista meccanico: ilmento è avvenuto mentre il mezzo si ...