Si presenta a scuola con un coltello e aggredisce due insegnanti | arrestato un quindicenne a Milano

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Si èto aarmato die ha chiesto di una professoressa, in quel momento non presente nell’istituto. Bloccato e disarmato da altri due professori, li ha aggrediti, tanto da far finire in ospedale uno di loro. È successo mercoledì 24 aprile in un istituto superiore di, in via Francesco Gatti, nel quartiere Greco. Il ragazzo, unitaliano con precedenti, è statoper resistenza a pubblico ufficiale nei confronti deglidai carabinieri della stazione Greco Milanese e del nucleo radiomobile. Dopo aver colpito i due professori intervenuti, l’adolescente – fanno sapere i carabinieri in una nota – è scappato a piedi, ma è stato rintracciato poco dopo dai militari. L’insegnante ferito è stato trasportato in codice ...