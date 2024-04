Si è intascato un profumo | Fassino denunciato - che cosa è successo in aeroporto

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Ci sono due versioni differenti di quanto accaduto nell'area shopping dell'Leonardo Da Vinci di Fiumicino. Una è quella di Piero, che si dice stupito dell'accusa di tentato furto. L'altra è quella dei responsabili del duty free che invece hannoil fondatore del Pd alla Polaria.avrebbe rubato? Una bottiglietta didal volere di cento euro chevoleva regalare alla moglie. La figuraccia fatta dal parlamentare dem, presidente della commissione Esteri della Camera, in attesa del volo per Strasburgo, l'ha raccontata Vincenzo Bisbiglia sul Fatto Quotidiano in prima pagina dando conto del"appoggiato” nella tasca del giaccone, dell'allarme antitaccheggio che suona, del vigilante che si avvicina, del tentativo di ...

Piero fassino denunciato per il furto di un profumo all'aeroporto di Fiumicino. Lui si difende: «L'ho messo in tasca per errore» - quella mattina fassino era in attesa dell’aereo per Strasburgo, dove doveva partecipare ai lavori della delegazione italiana presso l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa. Dopo aver superato ...ilmessaggero

Piero fassino denunciato per il furto di un profumo al duty free di Fiumicino: cosa è successo - "Ho appoggiato la confezione di profumo in tasca prima di andare in cassa", si è difeso l'eurodeputato, bloccato dalla Polaria per tentato furto ...fanpage

fassino denunciato per il tentato furto di un profumo al duty free di Fiumicino. La difesa: “L’avevo appoggiato nella giacca” - Un profumo da 100 euro “appoggiato” nella tasca del giaccone, l’allarme antitaccheggio che suona, il vigilante che si avvicina, il tentativo di spiegazioni e, alla fine, il caso “chiuso” – si fa per d ...ilfattoquotidiano