Si cresce solo per entusiasmo | il saggio di Mario Alessandro Sala

(Di mercoledì 24 aprile 2024) SiperdiSale è undi edutainment che tratta di un esperimento che ha coinvolto 1000 tra professionisti, manager ed imprenditori Genere:– Impresa, strategia e gestionePagine: 189Prezzo: 24,96 €Codice ISBN: 979-8869686541 “Siper” diè undi edutainment in cui vengono riportati i risultati di un esperimento proposto dall’autore che ha coinvolto mille professionisti, tra manager e imprenditori, i quali sono stati chiamati a partecipare a dei focus group e a rispondere a un questionario mettendosi, per una volta, dalla parte del cliente invece ...

Vacanze in camper: la tecnologia è fondamentale per chi si muove - cresce l'interesse per le avventure in camper attraverso il pittoresco paesaggio italiano: ecco gadget e strumenti d'emergenza in città o in zone isolate.corrierenazionale

Presentazione del saggio “Valentina Visconti” a Milano il 25 Aprile - Sabato 25 maggio 2024, alle ore 15,30 nella sala conferenze del Civico Museo Archeologico di Milano (Ingresso libero da Via Nirone, 7) si tiene la presentazione del saggio “Valentina Visconti. La ...liquidarte

Presentazione "Valentina Visconti" - Sabato 25 maggio 2024, alle ore 15,30 nella sala conferenze del Civico Museo Archeologico di Milano (Ingresso libero da Via Nirone, 7) si tiene la presentazione del saggio “Valentina Visconti. La duch ...informazione