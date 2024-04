Si chiude così - è finita Ida Platan - arriva la scelta clamorosa a Uomini e Donne

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Di male in peggio, in quel didi Maria De Filippi. Altro che classico, il trono over è sempre più caotico e tormentato. Idao non ha un attimo di pace ed online c’è qualcuno che dice che il suo ex Riccardo Guarnieristarà avendo la sua rivincita. La dama sarà costretta a tornare a casa da sola? Stando a quanto emerso in queste ultime ore, dopo l’ultima registrazione del dating show mariano, pare che Idao abbia vissuto una puntata terribile. Sarebbero guai seri per il futuro del suo trono over e gli spettatori temono per lei e il percorso a. Carestia di cavalieri e rischio di abbandono., ormai si parla della fine del trono di Ida ...