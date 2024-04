Sfalci di erba ridotti - il Garante del Verde promuove la Giunta

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Ildel, del Suolo e degli Alberi del Comune – organismo costituito da Alessandro Bianchi, Ilda Vagge e Nicola Noè – conferma l’utilità dell’iniziativa ormai consolidata in molti Paesi europei e in via di affermazione in diverse città italiane, avviata dal Comune di Milano suglinelle aree verdi, sottolineandone l’importanza per la preservazione delle specie autoctone, per l’aumento della biodiversità, per la protezione del suolo e la mitigazione degli effetti del cambiamento climatico. Secondo il, il Comune di Milano, proprio seguendo questo positivo orientamento, ha proposto in 54 aree verdi la gestione del prato con loo ridotto per il 7% del totale dei prati in sperimentazione, riguardante una superficie complessiva di 1,3 milioni di ...