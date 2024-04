Serie a1 Cp Grosseto-Follonica | via ai quarti

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Oggi sulla pista "Parri" a(inizio alle 20.45) viene scritta una storica pagina del derby maremmano tra Cp. Le due cugine si affronteranno infatti per la prima volta nei playoff di campionato diA, in un quarto di finale, al meglio delle tre partite, che garantirà alla vincente l’ingresso nelle semifinali scudetto. I ragazzi di Michele Achilli rispetto alla passata stagione partono probabilmente con un qualcosina in meno degli azzurri di Sergio Silva, che sono reduci da una finale europea persa contro l’Igualada, ma sono pronti alla battaglia. "Una cosa è certa: sarà un bel derby che servirà a riempire il nostro palazzetto – dice l’allenatore dei biancorossi Michele Achilli –. Per noi sarà unaimpegnativa, ma affascinante.ha fatto ...

Il Cp Grosseto sconfitto in casa per 4-1 dal Forte dei Marmi. La regular season dei ragazzi di Michele Achilli si chiude al sesto posto. Il che vuol dire affrontare nei quarti di finale i cugini del Follonica. All’8’ un fallo di Alessandro Franchi viene sanzionato con una punizione di prima che ... (sport.quotidiano)

Spy X Family - Code: White a grosseto - Programmazione completa delle uscite nelle sale cinematografiche di provincia di grosseto (grosseto). Consultabile gratuitamente online, oltre 3000 cinema in tutte le città e comuni d'Italia. Orari, f ...mymovies

Softball, l’ASD Atoms’ Chieti pronta l debutto nel campionato di serie B - Il 28 aprile per l'Atoms' Chieti doppia sfida contro il Big Mat grosseto:gara 1 è prevista alle ore 11, gara 2 si gioca a seguire ...abruzzonews.eu

serie C femminile, scontro verità per la Gea grosseto mercoledì sera contro il Florence Firenze - È arrivato il giorno della verità per la formazione femminile della Gea Basketball grosseto, che mercoledì sera alle 21,15 al Palasport di via Austria affronta il Florence Firenze in una gara, l’ultim ...grossetosport