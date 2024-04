Serie A | Giroud lascia il Milan per firmare per i Los Angeles Galaxy

(Di mercoledì 24 aprile 2024) 2024-04-23 17:56:48 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Marca: Eveterano Lascerà Olivier, capocannoniere nella storia della squadra francese (57 gol). Alla fine di questa stagione il suo club attuale,o, di LosGalaxe, dalla Lega americana, i media francesi ne hanno parlato martedì. A 37 anni, l’attaccante francese (131 volte in nazionale) È alla terza stagione al(121 partite e 46 gol), dopo una lunga carriera in Premier League (sei stagioni all’Arsenal e quattro al Chelsea, con cui ha vinto la Champions League nel 2021). Nel campionato francese ha giocato a Montpellier (con cui è diventato campione nel 2012), Tours, Istres e Grenoble. Secondo i media francesi, il campione del mondo 2018 firmerà un contratto a titolo gratuito ...

Classifica Assist Serie A 2023 / 2024 : i migliori rifinitori del campionato italiano giornata per giornata Ecco la Classifica degli Assist della Serie A, la graduatoria che immortala i migliori rifinitori del campionato italiano. Classifica Assist Serie A 2023 / 2024 : non sono soltanto i bomber a fare ... (calcionews24)

Classifica Assist Serie A 2023 / 2024 : i migliori rifinitori del campionato italiano giornata per giornata Ecco la Classifica degli Assist della Serie A, la graduatoria che immortala i migliori rifinitori del campionato italiano. Classifica Assist Serie A 2023 / 2024 : non sono soltanto i bomber a fare ... (calcionews24)

Classifica Assist Serie A 2023 / 2024 : i migliori rifinitori del campionato italiano giornata per giornata Ecco la Classifica degli Assist della Serie A, la graduatoria che immortala i migliori rifinitori del campionato italiano. Classifica Assist Serie A 2023 / 2024 : non sono soltanto i bomber a fare ... (calcionews24)

giroud ancora in serie A, è tutto vero: contatto - Olivier giroud ancora in serie A, colpo di scena clamoroso sul futuro dell'attaccante del Milan: la rivelazione che spiazza tutti ...calciomercato

TMW - Milan, non solo giroud, anche Kjaer è vicino all'addio: rinnovi di Maignan e Theo in stallo - Il Milan ha virtualmente finito la sua stagione con la sconfitta di lunedì nel derby contro l'Inter. Mancano ancora 5 partite da qui al termine del campionato e i rossoneri non hanno più dei veri e pr ...napolimagazine

Calciomercato Milan: giroud-Los Angeles fatta, ma occhio a un retroscena - giroud lascerà i rossoneri e anche l'Europa, volando dritto verso l'America e i Los Angeles FC. Pare però ci sia stato un ...ilmilanista