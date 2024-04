Sergio D’Ottavi rivedrà Stefano Miele e Beatrice Luzzi fuori dal GF 2023? Le sue parole

(Di mercoledì 24 aprile 2024)da quando è uscito dalla casa del GFsi è sentito poco con molti suoi ex coinquilini per staccare la spina e viversi maggiormente Greta Rossetti. Ma ha rivelato che ha intenzione di vedersi con alcune persone che reputa amiche, comee Alessio Falsone. E poi ha parlato anche di, rivelando quando è stata dalla sua parte e quando no ma senza dire chiaramente se si incontrerà con lei. Rivedremo presto una rimpatriata fra? GFammette di essersi allontanato da tutti per Greta Rossettinel corso di un’intervista a SuperguidaTv ha ...

“Ecco perché dopo il Grande Fratello sono cambiato”. Per la prima volta dopo la fine del reality condotto da Alfonso Signorini parla Sergio D’Ottavi . Per lui il GF è stato un percorso ricco di sorprese. Entrato single, nel loft di Cinecittà ha incontrato Greta Rossetti. Dopo un corteggiamento ... (caffeinamagazine)

Francesco Saverio D’Ottavi , padre di Sergio D’Ottavi , si è lasciato andare a uno sfogo sui propri account social dopo la fine del Grande Fratello 2023 in merito all’atteggiamento del figlio. E ciò sembrerebbe far riferimento anche alla sua storia con Greta Rossetti, che avrebbe occupato quasi ... (anticipazionitv)

Grande Fratello, Sergio D'Ottavi replica a Stefano Miele: "Non sono entrato nella Casa per trovare il migliore amico": L'imprenditore 32enne, Sergio D'Ottavi , tra i protagonisti dell'ultima edizione del Grande Fratello , ha replicato alle dichiarazioni di Stefano Miele , suo ex compagno d'avventura nel reality show di Mediaset. Grande ...

Grande Fratello, Federico Massaro punta il dito contro alcuni ex concorrenti: "Doppiogiochisti, finte amicizie": Come riportato da Biccy, il modello, senza fare nomi, ha rivelato di aver allontanato diversi ex concorrenti che l'hanno deluso : Leggi anche La nostra intervista esclusiva a Sergio D'Ottavi Tra i ...